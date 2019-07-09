الاحتفاء بالمنجز التعليمي

إنجاز دُولي جديد للسلطنة، أضافته وزارة التعليم العالي هذه المرة بحصُولها على جائزة أفضل قيادة في الجودة للعام 2019، لتكتب سطرًا جديدًا على قوائم التكريمات العالمية التي تحتفي بحجم الإنجازات المتتالية، التي ترفل في أثوابها بلادنا اليوم.. فلكم كان ملف التعليم بمستوياته ومراحله واحدًا من أبرز أهداف النهضة المباركة، التي يقودها مولانا حضرة صاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه- إيمانًا راسخًا منه بأنَّ العلم هو قاعدة وأساس كل تنمية وتطور.

إنَّ حصد وزارة التعليم العالي لهذه الجائزة -التي تُمنح من قبل المؤسسة الأوروبية لبحوث الجودة (ESQR)- إلى جانب 56 شركة وإدارة ومؤسسة عامة تمثل قطاعات مختلفة من أوروبا وآسيا والأمريكيتين وإفريقيا وأستراليا، يُعد اعترافًا بما تشهده مسيرة التعليم العالي في السلطنة من خُطوات مبتكرة تقوم على المبادرات للارتقاء بتطوير الجودة، والعمل على تحقيق أعلى معايير الإجادة في تقديم الخدمات وتحسين وإعادة هندسة الإجراءات، وهو تكريم يتكامل مع حصول الوزارة ذاتها على الاعتراف الكامل بفئة "ملتزمون بالتميّز" من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM).