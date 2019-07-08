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"ميسرة" تدعم تطبيقها للهواتف بخدمة متطورة

الإثنين 08 يوليو 2019 07:55 م بتوقيت مسقط

"ميسرة" تدعم تطبيقها للهواتف بخدمة متطورة

 

مسقط - الرؤية

حدثت ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية تطبيقها للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال بخدمة جديدة تتيح للزبائن إمكانية الإطلاع على البيانات المتعلقة بتفاصيل البطاقات الإئتمانية.

وأضيفت الخدمة الجديدة ضمن قائمة تفاصيل الحساب، وبإمكان الزبائن من خلالها الإطلاع على تفاصيل نوع البطاقة، ورقم البطاقة الإئتمانية، والرصيد المتوفر، وعملة البطاقة، إضافة إلى إمكانية طلب كشف الحساب، وإيقاف البطاقة في حالة ضياعها أو سرقتها، وإعادة تعيين رقم التعريف الشخصي، وتفاصيل المعاملات السابقة، وكذلك طلب استبدال البطاقة.

وقال مروان الزدجالي رئيس القنوات البديلة: يعد تطبيق ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية عبر الهاتف النقال أحد أفضل التطبيقات المصرفية بفضل تميزه بخدمات حصرية فضلًا عن كونه سهل الإستخدام، ومن شأن الخاصية الجديدة أن تمكن الزبائن من الإطلاع على تفاصيل بطاقاتهم الائتمانية.

وقال محمد أحمد المعشني، مدير تنفيذي- للتجزئة والقنوات المصرفية بميسرة: نولي في ميسرة اهتمامًا بالغًا برضا زبائننا الكرام، وبإمكان الزبائن من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال اجراء المعاملات على مدار الساعة بكل سهولة ويسر، كما نعمل باستمرار على اضافة المزيد من الخدمات لإثراء تجربتهم.

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