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"فيات كرايسلر" تختار ويستر رئيسا تنفيذيا للشركة وجراسو رئيسا تنفيذيا للعمليات

الإثنين 08 يوليو 2019 07:52 م بتوقيت مسقط

"فيات كرايسلر" تختار ويستر رئيسا تنفيذيا للشركة وجراسو رئيسا تنفيذيا للعمليات

مسقط – الرؤية

أعلنت مجموعة "فيات كرايسلر" للسيارات المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FCAU/MTA: FCA)، عن تغييرين ضمن فريقها الإداري؛ حيث تم تعيين ديفيد جراسو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "كونفيرس" التابعة لشركة "نايكي"، في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في "مازيراتي"، ومنحه العضوية في المجلس التنفيذي للمجموعة. كما تم تكليف هيرالد ويستر في منصب الرئيس التنفيذي لشركة "مازيراتي"، إضافة إلى توسيع صلاحياته بصفته الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في المجموعة لتشمل الإشراف على نظم القوة المحركة وهندسة السيارات للمجموعة عالمياً.

وأثناء إدارته لشركة "كونفيرس"، ساعد جراسو هذه العلامة التجارية لتحقق نمواً مستداماً على المدى الطويل، فضلاً عن إنجازه سلسلة من النجاحات مع شركة "نايكي" حيث شغل مناصب قيادية عدّة، ومن بينها الرئيس التنفيذي للتسويق. ويشرف ويستر على جميع عمليات هندسة وتطوير المنتجات في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها المجموعة في هذا الخصوص، بما في ذلك توسيع عروضها في نظم القوة المحركة ذات الاحتراق الداخلي والهجينة/ الكهربائية.

وقال مايك مانلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيات كرايسلر": يؤكد تعيين جراسو عزمنا مواصلة رفد فريقنا الإداري بالمواهب المتميزة، حيث سيوظف خبرته الواسعة لخدمة إحدى أعرق العلامات التجارية في عالم السيارات. وسيتابع جراسو- إلى جانب ويستر- مساعينا الرامية لترسيخ وتجديد صورة "مازيراتي" عالمياً، كما سيزود المجلس التنفيذي لـ "فيات كرايسلر" بإرشاداته القيمة حول جميع المسائل المتعلقة بالعلامات التجارية ضمن محفظة المجموعة.

وبدوره قال جراسو: يشكل انضمامي إلى فريق "مازيراتي" في هذه المرحلة الانتقالية التي تعيشها العلامة فرصة استثنائية تتماهى مع شغفي تجاه السيارات والعلامات التجارية الكبرى وإرثي الإيطالي العريق. ويشرفني أن يتم اختياري للانضمام إلى "فيات كرايسلر" في هذه اللحظة الهامة بالنسبة لها وللقطاع عموماً، وأن أحظى بامتياز العمل إلى جانب مانلي وويستر وباقي أعضاء فريق المجموعة. وقال هارالد ويستر: إنّ التغيير الإداري قفزة هامة نحو تطوير "مازيراتي" على صعيدي التحديث التقني وتوسيع انتشار الشركة. وأنا متحمس جداً للعمل مع جراسو لتحقيق هذه الغاية، ويشرفني أن أتولى قيادة تطوير نظم القوة المحركة في مجموعة "فيات كرايسلر" خلال هذه المرحلة الدقيقة. وبتضافر جهود فريقي هندسة السيارات ونظم القوة المحركة، سنتمكن من تطوير ودمج أنظمة دفع ميكانيكية عالمية المستوى بوتيرة أسرع".

 

 

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