تصنيف "هواوي" ضمن أذكى 50 شركة في العالم

مسقط - الرؤية

حلت هواوي ضمن أذكى 50 شركة في العالم لعام 2019 في إطار تصنيف قامت به مجلة "إم آي تي تكنولوجي ريفيو" التابعة لمعهد ماسوتشوستس الأمريكي للتكنولوجي (MIT) .

ومنذ عام 2010، وتقوم المجلة الشهيرة وذات التأثير العالمي في مجالها بنشر قائمة سنوية تضم أفضل 50 شركة حول العالم في مجال التقنيات المبتكرة ونماذج الأعمال الفعالة. وتختار "إم آي تي تكنولوجي ريفيو" أذكى 50 شركة استناداً إلى أدائها خلال العام المنصرم والأساليب التي تستخدمها هذه الشركات والنجاحات والإنجازات التي استطاعت تحقيقها.

وتقوم المجلة بتقييم الكفاءة الأساسية للشركات ضمن التقنيات الناشئة وأي طفرات وابتكارات تقنية حققتها الشركات لنفسها أو في مجالها أو حتى للعالم عموماً. وقد اختيرت هواوي ضمن قائمة هذا العام بفضل قدراتها المذهلة في مجال الابتكار.

وألقى ويليام شو، رئيس مجلس إدارة هواوي ورئيس معهد البحوث الاستراتيجية، خطاباً في قمة الصين لأذكى 50 شركة في العالم 2019 التي اختارتها "إم آي تي تكنولوجي ريفيو" سلط خلالها الضوء على استراتيجية ونهج الابتكار الذي تعتمده هواوي.