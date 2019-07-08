فرح يتحول إلى مأتم بسبب كارثة في طعام الزفاف

تفاجأ مدعوون لحفلة زفاف عند تناولهم للطعام بوجود حشرات من نوع الجنادب والجراد الحية في بوفيه الطعام بفندق في العاصمة عمّان، الأمر الذي آثار جلبة في حفل الزفاف.

وقال العريس، الذي أقام حفل قرانه في مارس الماضي، إن حالة من الخوف والهلع دبت بين المدعوين جراء رؤية عدد من الحشرات الحية في طعام العرس، بحسب وكالة عمون.

ورفع العريس دعوى قضائية ضد الفندق طالبه فيها بالتعويض المادي والمعنوي عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية بالغة ولا تقدر بثمن بسبب وجود هذه الحشرات في طعام ليلة عرسه والتي لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر.

وكان العريس قد استأجر قاعة لإقامة حفل زفافه في أحد فنادق عمان، ويشمل هذا الحفل بوفيه طعام مفتوحاً وأنه أثناء تناول الحضور للطعام تفاجأوا بظهور حشرات الجنادب والجراد في الطعام المقدم من الفندق وكانت هذه الحشرات حية وتتحرك مما ادخل الرعب لدى الحضور من كبار السن والأطفال والفتيات وغيرهم وساد جو من الخوف على الحاضرين من ظهور هذه الحشرات في أية لحظة وازدياد عددها ومما أربك الحضور وأربك الحفل والأقارب والأصدقاء ورفض الكثير منهم تناول الطعام وساد جو من الكآبة والخوف في هذا الحفل فأفسد عليهم فرحتهم.