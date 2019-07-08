الإثنين, 08 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
48 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

فرح يتحول إلى مأتم بسبب كارثة في طعام الزفاف

الإثنين 08 يوليو 2019 02:50 م بتوقيت مسقط

فرح يتحول إلى مأتم بسبب كارثة في طعام الزفاف

 

 

تفاجأ مدعوون لحفلة زفاف عند تناولهم للطعام بوجود حشرات من نوع الجنادب والجراد الحية في بوفيه الطعام بفندق في العاصمة عمّان، الأمر الذي آثار جلبة في حفل الزفاف.

وقال العريس، الذي أقام حفل قرانه في مارس الماضي، إن حالة من الخوف والهلع دبت بين المدعوين جراء رؤية عدد من الحشرات الحية في طعام العرس، بحسب وكالة عمون.

ورفع العريس دعوى قضائية ضد الفندق طالبه فيها بالتعويض المادي والمعنوي عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية بالغة ولا تقدر بثمن بسبب وجود هذه الحشرات في طعام ليلة عرسه والتي لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر.

وكان العريس قد استأجر قاعة لإقامة حفل زفافه في أحد فنادق عمان، ويشمل هذا الحفل بوفيه طعام مفتوحاً وأنه أثناء تناول الحضور للطعام تفاجأوا بظهور حشرات الجنادب والجراد في الطعام المقدم من الفندق وكانت هذه الحشرات حية وتتحرك مما ادخل الرعب لدى الحضور من كبار السن والأطفال والفتيات وغيرهم وساد جو من الخوف على الحاضرين من ظهور هذه الحشرات في أية لحظة وازدياد عددها ومما أربك الحضور وأربك الحفل والأقارب والأصدقاء ورفض الكثير منهم تناول الطعام وساد جو من الكآبة والخوف في هذا الحفل فأفسد عليهم فرحتهم.

 

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

09 أبريل 2017

عرس يتحول إلى مأتم

المزيد

23 يوليو 2018

عرس سعودي يتحول إلى مأتم

المزيد

24 سبتمبر 2018

أول يوم دراسي في مصر يتحول إلى مأتم

المزيد

27 يوليو 2018

تقتل خطيبها بسبب الخلاف على دعوات الزفاف

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

أمطار وتطاير للأتربة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

السعيدي: "الصحة" تحقق نسبة تعمين 71%.. وتستوعب 2869 عمانيًا محل الوافدين

المحليات - أخبار

"ديم" تحصّل 700 ريال رسومًا لتوصيل الخدمة.. و30 ريالا لقطعها

الاقتصاد - محلي

"الداخلية" تعمم التصويت الإلكتروني في انتخابات "الشورى"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

٤٨ مستفيدا من برنامج الكفاءات الحكومية لتحسين بيئة العمل وتعزيز القيادات الإدارية

المحليات - أخبار

"قانون الإفلاس" يحمي حقوق الدائنين بأحكام رادعة تصل لإسقاط بعض الحقوق المدنية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة