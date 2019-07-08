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سعر الفائدة وراء الإطاحة بمحافظ "المركزي" التركي

الإثنين 08 يوليو 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

سعر الفائدة وراء الإطاحة بمحافظ "المركزي" التركي

أنقرة – الوكالات

نقلت صحيفة حريت أمس عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله في اجتماع مع أعضاء حزبه في البرلمان أنّه عزل محافظ البنك المركزي لرفضه مطالب الحكومة المتكررة بخفض أسعار الفائدة.

وأظهر مرسوم رئاسي نُشر بالجريدة الرسمية إقالة محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا، الذي كان من المقرر أن تستمر ولايته ومدتها أربعة أعوام حتى 2020، وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا منه.

ونقل عن أردوغان قوله "أبلغناه مرارا خلال اجتماعات اقتصادية أنه ينبغي خفض أسعار الفائدة. أبلغناه أن خفض سعر الفائدة سيسهم في خفض التضخم. لم يفعل ما كان ضروريا".

وأشارت صحيفة حريت اليومية إلى أن أردوغان ذكر سبب إقالة جتينقايا قبل نحو عام من انتهاء ولايته خلال اجتماع للتشاور في اسطنبول مع أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ولم يُذكر سبب رسمي لعزل المحافظ، لكن مصادر حكومية عزته إحباط أردوغان بسبب إبقاء البنك سعر الفائدة الأساسي عند 24 بالمئة منذ سبتمبر الماضي لدعم الليرة المتعثرة.

وفي بيان مكتوب، قال أويسال إنه سيعمل بشكل مستقل على تطبيق أدوات السياسة النقدية التي تركز على تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار والحفاظ على هذا الاستقرار.

 

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