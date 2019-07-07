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اجتماع تأسيسي لمشروع "العيون الصحية" بالمضيبي

الأحد 07 يوليو 2019 06:43 م بتوقيت مسقط

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المضيبي - محفوظ الشيباني

عُقِد الاجتماع التأسيسي لمشروع قرية العيون الصحية النموذجية بمحافظة شمال الشرقية بولاية المضيبي، بحضور المشايخ والرشداء بالبلدة، ونخبة من الأهالي يُمثلون القطاع العام والخاص، وعدد من رجال الأعمال؛ بهدف نشر الثقافة الصحية، وخلق مجتمع خالٍ من الأمراض العصرية المنتشرة في العالم، وتماشياً مع خطة وزارة الصحة -مُمثلة بقسم المبادرات المجتمعية- في خلق الشراكة المجتمعية من أجل نشر مظلة التوعية والوقاية من الأمراض.

وقدَّم الطبيب رزيق بن محمد العامري شرحاً عن المشروع، موضحاً أهدافه وأهميته والخدمات والمبادرات الصحية التي يقدمها لجميع فئات المجتمع بالقرية خلال فترة تنفيذه. كما تم تشكيل ثماني لجان لمتابعة المشروع؛ وهي: اللجنة الصحية والبيئية والمشاريع والثقافية والرياضية والإعلامية والمالية، ولجنة أخرى للمرأة تُعنى بمشاركتها في المشروع.

يُذكر أنَّ المشروع يُعنى بتطوير القرى الصحية بمشاركة جميع فئات المجتمع لإيجاد مجموعة من المشاريع في المجال الصحي والتربوي والبيئي تعنى بالجانب الصحي للقرية.

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