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انطلاق فعاليات أسبوع العمل الاجتماعي السادس بمسقط

الأحد 07 يوليو 2019 06:20 م بتوقيت مسقط

الحضور_1
الحضور
تكريم المشاركين
من المسرحيه

مسقط - الرؤية

انطلقتْ، صباح أمس، فعاليات الأسبوع الاجتماعي السادس لـ"صيف 2019" بمحافظة مسقط، والذي تنظِّمه وزارة التنمية الاجتماعية -مُمثلة بالمديرية العامة للرعاية الاجتماعية- ويستمر حتى 11 من يوليو الجاري، ويهدفُ الأسبوع الاجتماعي إلى تعريف أفراد المجتمع بالمشكلات والمؤثرات السلبية الدخيلة التي يُعاني منها المجتمع، خصوصاً فئة الشباب، وتحديد كيفية مواجهتها، مستفيدين بذلك من استثمار أوقات الفراغ لدى الشباب، وكذلك نشر روح الشعور بالانتماء والمسؤولية تجاه الأسرة والمجتمع، واستغلال أوقات الفراغ في برامج هادفة تسهم في وجود بيئة صحية اجتماعية سليمة خالية من المشكلات الاجتماعية، وأيضاً تمكين بعض الأسر القادرة على إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرفع كفاءة العاملين في المشروعات الإنتاجية من أسر الضمان الاجتماعي وأسر ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى توعية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود حول أهمية هذه المشاريع في تنمية دخل الفرد، وإقناع الشباب -الذكور والإناث- بمدى أهمية إدارتهم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تمكينهم اجتماعيا واقتصاديا، إلى جانب نشر ثقافة الوعي البيئي في المجتمع والحفاظ على نظافة البيئة في المدن والطرقات والأحياء والشواطئ.

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