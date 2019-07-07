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التدريب على إدارة حق المؤلف في صلالة

الأحد 07 يوليو 2019 06:19 م بتوقيت مسقط

صلالة - العمانية

افتتح، أمس، بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، البرنامج التدريبي "إدارة حق المؤلف"، والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع المركز الخليجي لتدريب الملكية الفكرية -التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية- والمكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، ويستمر ثلاثة أيام.

رعى افتتاح البرناج سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي نائب محافظ ظفار، وبحضور جمال بن عبدالله الهنائي مدير عام التجارة والصناعة بمحافظة ظفار، وعدد من المسؤولين. وألقى مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بوزارة التجارة والصناعة، كلمة بهذه المناسبة؛ قال فيها: إنَّ البرنامج يلقي الضوء على الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة والممارسات المتعلقة بها، والبعد الإضافي الذي اكتسبته نتيجة للتحديات والتوسع المستمر في تطبيق التكنولوجيا الرقمية، وكذلك التراخيص الدولية والاتفاقيات المتبادلة بهذا الشأن. وأشار الدوحاني إلى الجهود التي يقوم بها مركز تدريب الملكية الفكرية الخليجي بدولة الكويت في تنظيم برامج تدريبة في مُختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي من شأنها رفع الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية للأفراد والمؤسسات في مختلف مجالاتها.

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