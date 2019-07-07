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بن علوي يبحث المستجدات الإقليمية في دمشق

الأحد 07 يوليو 2019 06:18 م بتوقيت مسقط

بن علوي يبحث المستجدات الإقليمية في دمشق

دمشق -العمانية

استقبلَ فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، الذي يزور دمشق حاليًا. ونقل معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لفخامة الرئيس السوري.

وجرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.. حضر المقابلة معالي وليد المعلم وزير الخارجية السوري.

وعقد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية جلسة مباحثات رسمية مع معالي وليد المعلم وزير الخارجية السوري. وتم خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية وتطلع الجانبان إلى تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. واستعرض الجانبان التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية والجهود الرامية لتعزيز الحوار للوصول إلى الحلول السياسية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وحضر الجلسة عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية والوفد المرافق لمعالي الوزير.

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