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بالفيديو.. إصابة 5 جنود إسرائيليين في عملية دهس

الأحد 07 يوليو 2019 04:08 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. إصابة 5 جنود إسرائيليين في عملية دهس

 

القدس المحتلة – الوكالات

ذكرت مصادر إسرائيلية أن خمسة جنود إسرائيليين أصيبوا مساء أمس السبت في عملية دهس قرب حاجز بقرية "حزما" شمالي القدس المحتلة، فيما أعلن جيش الاحتلال اعتقال فلسطيني جراء ذلك.

ووقعت الحادثة قرب حاجز على مدخل مدينة القدس بعد نزول الجنود من مركبة عسكرية، حين دهستهم المركبة الفلسطينية وفر سائقها من المكان.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "وصل جنود الجيش الإسرائيلي إلى موقع الحادث أثناء عملية، ونتيجة تعرضهم للاصطدام من قبل سيارة، أصيب خمسة جنود من الجيش، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن "نجمة داود الحمراء" (خدمة الإسعاف الإسرائيلية) أن جنديا (30 عاما) ومجندة (20 عاما) أصيبا بإصابات متوسطة، فيما أصيب جنديان آخران في العشرينات من عمرهما بجروح طفيفة.

وفي السياق ذاته قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني إن عملية الدهس على ما يبدو حدثت "بناء على خلفية قومية".

وأوردت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الحادث لا يزال قيد التحقيق، موضحة أن اثنين من المصابين حالتهما متوسطة، وأن الثلاثة الآخرين إصاباتهم طفيفة.

بدورها، ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن مركبة فلسطينية حاولت القيام بعملية دهس شرطي قرب بلدة حزما شرقي القدس المحتلة. لكن الشرطة لم تؤكد وقوع إصابات بعناصرها.

وقالت الشرطة الاسرائيلية في بيان إن "سيارة فلسطينية كانت تتجه نحو حاجز تفتيش للشرطة بالقرب من ميدان تسوفيم قرب حاجز حزما لم يستجب سائقها لأوامر أفراد الشرطة بالتوقف واستمر في القيادة باتجاه الشرطي، بهدف دهسه"، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان صباح اليوم الأحد اعتقال فلسطيني بشبهة تنفيذ عملية الدهس.

وأضاف البيان "بعد عمليات استخبارية وميدانية مشتركة بين قوات الجيش وجهاز المخابرات العامة (الشاباك) تم الليلة الماضية اعتقال المشتبه به بدهس الجنود أمس قرب قرية حزما".

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