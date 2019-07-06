"مجلة مرشد" تنظم ورشة للأطفال بعنوان "كيف نصنع الحكاية" بالجبل الأخضر

الجبل الأخضر - الرؤية

تنظم مجلة مرشد غدا الأحد ورشة عمل للأطفال بعنوان "كيف نصنع الحكاية؟"، وذلك بالمنطقة الداخلية قرية سيح قطنة بنيابة الجبل الأخضر.

وتقدم الورشة الاستاذة بشرى بنت محمد الحارثية رئيسة تحرير مجلة مرشد للأطفال ومن المتوقع أن يشارك في الورشة أكثر من ١٠٠ طالب وطالبة، تتفاوت أعمارهم من ٥ سنوات إلى ١٢ سنة.

ويأتي تنظيم الورشة ضمن سلسلة الورشات التعليمية التي تنظمها المجلة، ضمن مبادرة القراءة "هيا نقرأ مع مرشد"، التي تتبناها المجلة منذ ثلاث سنوات.

وتهدف الورشة إلى تدريب الأطفال على أنماط جديدة وطرق مبتكرة لكتابة القصة، ومساعدة الأطفال على استخدام الخيال في الابداع أثناء كتابة القصة لدى شريحة الاطفال.

وسيتم من خلال الورش تعريف المشاركين على أحدث الطرق والوسائل المبتكرة لكتابة القصة بالطريقة الصحيحة وذلك بإطلاق الخيال أثناء سرد القصة.

وسيتم تقسيم الأطفال المشاركين إلى مجموعات وطرح مسابقات لكيفية كتابة القصة بإستخدام طرق بناء أدوات القصة، كما سيتم تدريبهم على حكي القصة أمام الجمهور، وتدريبهم على بعض الاستراتيجيات في غرس القيم الأصيلة والنبيلة التي يتميز بها المجتمع العُماني بالاضافة الى تعريف الأطفال على الأسس والقواعد في تأليف القصة وبعض الألعاب المسلية لتساعدهم في تنمية خيالهم في الإبداع والابتكار .

وسيتم اختيار بعض القصص المميزة من تأليف الاطفال لنشرها في مجلة مرشد وذلك تشجيعا لهم في تنمية مهارتهم في التأليف .

وحول أهمية هذه المبادرة يقول حمود بن علي الطوقي رئيس مجلس إدارة مجلة مرشد، إن هذه الورشة تأتي ضمن الأهداف التي تسعى إليها مبادرة "هيا نقرأ مع مرشد" بغرس ثقافة القراءة لدى الناشئة بعدما وجدنا أنه علينا أن ننقذ اطفالنا ونبعدهم من إدمانهم الشديد على الألواح الإلكترونية والهواتف الذكية التي أصبحت مصدراً للألعاب والتسلية فقط، لهذا قررنا أن تكون هذه المبادرة هي الطريق القويم لبناء الفهم والوعي لدى الأطفال بما يساعدهم على التنشئة بطريقة سليمة وسوية. وأضاف الطوقي: "على مدار السنوات الثلاث الماضية نفذنا برامج وورش تدريبية مجانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتم تدريب حتى الآن ما يقارب من عشرة آلاف طالب وطالبة من صفوف الحلقة الاولى والثانية في مجال القراءة والابتكار والرسم".