اتفاقية بين "البحث العلمي" و"مدريك" لتمويل مشروع "تحلية مستدامة للمياه"

مسقط – الرؤية

وقع مجلس البحث العلمي ومركز الشرق الأوسط لأبحاث تحلية المياه (مدريك) اتفاقية بحثية لتمويل مشروع بحثي في مجال المياه لمدة سنتين، بهدف بحث إمكانية إعادة استخدام أغشية التناضح العكسي المستنفدة لمعالجة مياه الصرف الصحي لأغراض صناعية وزراعية. ويجري تمويل المشروع من مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم ضمن البرنامج البحثي الاستراتيجي لبحوث المياه بمجلس البحث العلمي.

ووقع الاتفاقية سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي، الأمين العام لمجلس البحث العلمي، وسعادة كيران أوكوين، مدير مركز الشرق الأوسط لأبحاث تحلية المياه (مدريك)، بحضور محمد الشيذاني عضو اللجنة التوجيهية للبرنامج البحثي، وعدد من مسؤولي المجلس والمركز.

وقال كيران أوكوين، مدير مركز مدريك: نفخر بالعمل مع مجلس البحث العلمي وشركائنا لقيادة مشروع سيكون له تأثير ملموس في عمان وخارجها، ويقوم مركز مدريك، الواقع في الحيل الشمالية، بإجراء وتسهيل وتشجيع البحث العلمي الذي يركز على تطبيق أحدث التطورات التكنولوجية للحد من التكاليف التشغيلية ومتطلبات الطاقة والتأثير البيئي لتحلية المياه.

ويقدم المشروع البحثي تحليلًا متعمّقًا لاستخدام الأغشية في السلطنة، بما في ذلك تقييم دورة حياة أغشية التناضح العكسي والكتلة السنويّة التي يتم إرسالها للمكب، وسيبحث المشروع كذلك في الإمكانية الفنية لإزالة الطبقة الخارجية للغشاء وتعديل الوحدة لمعالجة مياه الصرف الصحي لأغراض صناعية وزراعية.

وكجزء من المشروع، سيتم بناء وحدة لإجراء تجارب على الأغشية المستعادة في مرافق الأبحاث والتدريب الخاصة في مركز مدريك، في مقرهم في الحيل، إلى جانب إجراء تحاليل المياه في المختبر المتواجد في الموقع مع جلب خبرات من جهات أبحاث مياه دولية مرموقة من إسبانيا مثل فالوريزا أكوا وإيمديا، وكفاءات بحثية وطنية من جامعة السلطان قابوس وشركة مجيس للخدمات الصناعية، وشركة حيا للمياه، إضافة إلى دعوة الباحثين الشباب في مجال المياه بالسلطنة إلى الانضمام إلى فريق عمل المشروع الذي يقوده الدكتور جواد الخراز، على أن يجري توفير 3 وظائف للمرشحين الطموحين ذوي الأداء العالي المسجلين في برنامج درجة الماجستير والمهتمين بمهن مجال المياه.