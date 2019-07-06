العوفي يبحث تحديات شركات استيراد المبيدات الزراعية

مسقط - الرؤية

التقى معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية أمس مع الشركات الموردة للمبيدات، في قاعة النخيل بديوان عام الوزارة، وبحضور ممثلي عدد من الجهات المعنية، ومنها شؤون البلاط السلطاني وجامعة السلطان قابوس وأعضاء لجنة تسجيل المبيدات.

وناقش اللقاء إجراءات استيراد وتسجيل المبيدات بحسب قانون المبيدات ولائحته التنفيذية، كما اطلع معاليه على التحديات التي تواجه استيراد المبيدات مثل: تقديم بعض الشركات طلبات تسجيل مبيدات غير مستوفية لمتطلبات التسجيل (مثل شهادات التسجيل ودراسات السمية والتقييم الحيوي)، وكذلك عدم التواصل الفاعل لبعض الشركات مع المختصين بقسم إدارة المبيدات لاستكمال النواقص وفهم المتطلبات، إضافة إلى أنّ مراجعة طلبات تسجيل المبيدات من الشركات غير الرئيسية تتطلب وقتاً أكبر وتدقيقا أكثر للتحقق من توفر وصحة المستندات والبيانات والدراسات المرفقة بالطلب، والتأكيد على الجهات الحكومية التي ترغب في استيراد المبيدات لاستخداماتها الخاصة بضرورة التنسيق المسبق مع السلطة المختصة بالوزارة للتحقق من تسجيل المبيد قبل إعطاء الشركات أمر توريد لهذه المبيدات.

كما تمّ طرح عدد من المقترحات التي تسهم في تسهيل الإجراءات للوصول إلى تنظيم استيراد وتداول وإنتاج المبيدات في السلطنة، وضمان استخدام آمن لهذه المبيدات وتوفير منتجات زراعية آمنة وخالية من متبقيات المبيدات.