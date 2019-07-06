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أمريكا تكشف سبب زيارة الأمير تميم لواشنطن

السبت 06 يوليو 2019 06:53 م بتوقيت مسقط

أمريكا تكشف سبب زيارة الأمير تميم لواشنطن

عواصم - الوكالات

قال القائم بالأعمال الأمريكي في الدوحة، ويليام جرانت، إن زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، زيارة كبيرة ومهمة.

وأشار جرانت، في مؤتمر صحفي، إلى أنه سيكون هناك لقاء بين الشيخ تميم والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء المقبل 9 يوليو الجاري، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وكذلك التباحث حول ملفات المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما ذكر أن الزيارة تتضمن كذلك عدة لقاءات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وأعضاء بارزين في الكونغرس، حيث من الأهمية وجود علاقات قوية بين قطر والكونغرس الأمريكي، وذلك بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.

ولفت إلى أن زيارات الشيخ تميم إلى الولايات المتحدة أصبحت دائمة ومتواصلة كل عام وتحظى بقدر كبير من الأهمية، حيث قام بزيارة إلى أمريكا قبل نحو عام.

وأضاف "الزيارة ستشهد التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تخدم المصالح المشتركة بين البلدين، ومنها اتفاقيات تتعلق بالاستثمارات والطاقة والدفاع والنقل الجوي".

وقال القائم بالأعمال الأمريكي إن زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى الولايات المتحدة تستند إلى العلاقات طويلة الأمد بين قطر والولايات المتحدة، كما أنها ستعزز العلاقات الاقتصادية والأمنية الكبيرة بالفعل.

وتابع "قطر صديقا رائعا وحليفا مميزا للولايات المتحدة من نواح كثيرة وستحدث أشياء عظيمة في العلاقة الثنائية بين البلدين".

كما ذكر القائم بالأعمال الأمريكي في الدوحة، إن الولايات المتحدة تعتقد أن حل النزاع الخليجي هو في مصلحة جميع الأطراف بالمنطقة وكذلك الأطراف الخارجية الأخرى بما فيها الولايات المتحدة.

وألمح إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عندما زار الدوحة في يناير الماضي، حيث قال إن أزمة الخليج قد استمرت لفترة طويلة ويجب حلها في أقرب وقت.

وأضاف: "ليس لدينا اجتماع حالي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، لكن يمكن أن يعقد في الوقت المناسب".

 

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