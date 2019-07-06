حلقة عمل للتوعية بالمعاملات المالية المشبوهة بظفار

يُنظم المركز الوطني للمعلومات المالية خلال الفترة 9 إلى10 يوليو، حلقة عمل حول الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في مجمع السلطان قابوس للثقافة والترفيه بمُحافظة ظفار، وذلك تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، بمشاركة عدد من المعنيين من مختلف الجهات المختصة والجهات الرقابية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات غير الهادفة للربح، حيث ستقدم خلال الحلقة عدة أوراق عمل من خبراء من السلطنة ومن الدول الأخرى، والمحاور هي مؤشرات الاشتباه وتقييم المخاطر في المؤسسات المالية، وأهمية التحقيقات المالية الموازية في الإثبات الجنائي، والمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعملات الافتراضية وكيفية تحديد ملكية المنفعة.