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برعاية وزير الزراعة والثروة الحيوانية

عرس جماعي في "الرستاق" بحضور جمع غفير من الأهالي

السبت 06 يوليو 2019 06:05 م بتوقيت مسقط

عرس جماعي في "الرستاق" بحضور جمع غفير من الأهالي

الرستاق - طالب المقبالي

 

رعى معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية 

حفل العرس الجماعي الثاني بولاية الرستاق، والذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية بالولاية مُمثلة في فريق الرستاق الخيري، بحضور سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي الحبسي والي الرستاق وسعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وعدد من أصحاب السعادة والفضيلة، وجمع غفير من الأهالي قدر عددهم بما يقارب 17 ألفاً.

وتم خلال الحفل الذي أقيم بساحة الاحتفالات العامة بالرستاق عقد قران 77 معرساً،

وفي مستهل العرس الجماعي ألقى المهندس هارون بن ناصر العوفي رئيس لجنة تنظيم العرس كلمة أكد فيها أنّ العرس الجماعي يمثل حدثاً مميزاً بالولاية وفرحة عامة، كما توجه بالشكر للداعمين والمساهمين في إنجاح العرس الجماعي، كما ألقى سعادة ناصر بن راشد العبري عضو مجلس الشورى رئيس فريق الرستاق الخيري كلمة عبَّر خلالها عن شكره للمنظمين والمتطوعين الذين بلغ عددهم قرابة ٣٠٠ متطوع تقديراً لدورهم، متوجهاً بالشكر لكل من بادر وشارك في إنجاح الحفل، بعدها قدمت فرقة ترانيم الإنشادية فن العازي الذي نال استحسان الجميع، ثم تمَّ التقاط صورة جماعية لراعي الحفل مع العرسان، وقامت طالبات روضة جمعية المرأة العمانية بتقديم هدايا للمعرسين، كما قدمت فرق الفنون الشعبية بالولاية الرزحات وهي تتقدم المعرسين ليقفوا في أماكن التسليم المخصصة لهم .

في ختام الحفل قدم والي الرستاق سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي الحبسي هدية تذكارية لراعي الحفل .

 

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