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الثلاثاء.. آخر فرصة لامتلاك "مازدا" بهدايا نقدية جذابة

السبت 06 يوليو 2019 05:54 م بتوقيت مسقط

الثلاثاء.. آخر فرصة لامتلاك "مازدا" بهدايا نقدية جذابة

 

 

مسقط – الرؤية

 

يواصل مركز تاول للسيارات –الموزع الحصري لسيارات مازدا في السلطنة – تقديم عروض الهدايا النقدية المذهلة على مجموعة مازدا من السيارات الفاخرة، حتى يوم الثلاثاء، وهي العروض التي تم تدشينها في 14 مارس الماضي ليستفيد منها عدد كبير من العملاء.

وتشمل عروض الهدايا النقدية طرازات السيدان وSUV، ويتضمن الجديدة مازدا 2 ومازدا 3 ومازدا 6، إضافة إلى طرازات مازدا CX-3  و CX-5وCX-9  SUV والكروسوفر. ويتراوح سعر الهدايا النقدية من 1151 ريالا إلى 3976 ريالا.

وبعد استقطاع مبلغ الهدية النقدية، تتوفر مازدا 2 بسعر يبدأ من 5,099 ريال، ويتميز تصميم مازدا  2 بأنه تعبير ديناميكي عن الحيوية والهيبة والجودة والدقة. وتوفر المجموعة الكاملة من تقنية سكاي آكتف  أداء مذهلًا من Jinba-ittai.

 

كما تبدأ مازدا 3 المحبوبة بسعر 5,733 ريال بعد خصم مبلغ الهدية النقدية.  وتمميز تصاميم مازدا 3 الداخلية والخارجية بأنها جذابة وتعمل بشكل استثنائي. وتتجاوز السيارة توقعات فئتها وتوفر راحة قيادة متفوقة في كل من هاتشباك ومختلف أنواع السيدان.

 

أما الجديدة كليا مازدا 6 سيدان فتبدأ بسعر 7,199 ريالا، بعد استقطاع مبلغ الهدية النقدية. وتعد مازدا 6 واحدة من أطول سيارات السيدان في فئتها وهي مزيج مذهل من ديناميكيات القيادة والتقنية الرائعة والتصميم الممتاز والحرفيات الجميلة.

وفي إطار العرض أيضًا، تأتي المدمجة CX-3 بسعر 6,133 ريال بعد خصم مبلغ الهدية النقدية. أما عن سيارة الكروسوفر CX-5 فإنها تبدأ بسعر 8,205 ريال بعد خصم مبلغ الهدية النقدية.  وتبدأ سيارة CX-9 ، بمحرك توربو وسعة 2.5 لتر، بسعر 10,699 ريال بعد استقطاع مبلغ الهدية النقدية.

 

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