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حقيقة احتجاز ناقلة نفط بريطانية بالخليج

السبت 06 يوليو 2019 04:04 م بتوقيت مسقط

حقيقة احتجاز ناقلة نفط بريطانية بالخليج

طهران – الوكالات

رد مسؤولان إيرانيان على تقارير تناقلتها وسائل إعلام إقليمية ودولية عن احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في الخليج، واصفين ذلك بـ"الفبركة"، وذلك في تصريح لـCNN.

من جهته نفى مكتب الخارجية البريطانية لـCNN هذه التقارير، لافتا إلى أن القيادة البحرية البريطانية تواصلت مع قائد السفينة وأنه "لا يوجد أي سبب للإنذار وأن السفينة تنتظر لتدخل الميناء.. على الأرجح وصلت مبكرة وقد تكون انجرفت وهي تستعد لدخول الميناء".

وتداولت التقارير أن ناقلة النفط البريطانية "باسيفيك فوياجر" توقفت قرب الشواطئ الإيرانية في الخليج.

ويشار إلى أن هذه الأنباء تأتي بعد تحذير محسن رضائي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أن من واجب طهران الاستيلاء على ناقلة نفط بريطانية إذا لم يتم إطلاق سراح الناقلة الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، قائلا في تغريدة: "إذا لم تفرج المملكة المتحدة عن ناقلة النفط الإيرانية، فإن مسؤولينا ملزمون بالرد بالمثل والاستيلاء على ناقلة نفط بريطانية".

 

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