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زيارة مرتقبة لأمير قطر إلى أمريكا

السبت 06 يوليو 2019 12:57 م بتوقيت مسقط

زيارة مرتقبة لأمير قطر إلى أمريكا

الدوحة - الوكالات

أعلنت وكالة الأنباء القطرية عن موعد زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى أمريكا ولقاءه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت الوكالة على حسابها في "تويتر": "سمو أمير البلاد المفدى يلتقي الرئيس الأمريكي في واشنطن، يوم 9 يوليو الجاري".

وأضافت الوكالة "سيتم بحث أوجه تطوير التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم".

وأعلن البيت الأبيض في يونيو إن الزيارة ستتناول الروابط الاقتصادية والأمنية إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب.

 

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