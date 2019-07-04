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رسالة فجرية

الخميس 04 يوليو 2019 08:59 ص بتوقيت مسقط

رسالة فجرية


عبير الشبلي | مسقط

الخامسة فجرا...
هناك حيث استسلم
 النيام .. وتاهوا في دروب أحلامهم البريئات...
الأرواح امتزجت..
مابين عرائش مروج مبعثرة
صحاريها في تلاشٍ..
وافترش رمالها بساط أخضر ك شال " الخاتون "!!
تطايرت حمامات الغرام
رسائلا تحكي مواعيد الهيام
عند الأفول..
...
ودون سابق انذار ..
وعلى غير انتظار ..
باغتتني رسالة صباحية
 مزعجة ..
تلملمت برعشات ضيق واجمة
أفٍ.. الخلوات نهب للأحلام والأمنيات ..؟؟!
غضبت ..
اتخذت قراري الحازم
لن أقرأ..لن أقرأ.. لن أق
ولكن بحذر ..وبكسبة
 زر متهورة..
 كنت قد أعدت قراءة الرسالة آلاف المرات...
،،،
" صاحبة السمو ..والكبرياء
مليكة قلبي .." الخاتون"
سيدتي ..أميرة أحلامي
خذيني إليك..
كيتيم ذاق مرارة العدم..
والشوق والانكسار..
ضميني كصغير تأوه
أثناء اللعب ..
كطائر عاشق أطلق العنان ولم يعد ...
" الخاتون ": أما من نسيم رقيق
يداوي قلبي العليل ...؟؟ "
،،،
أعدت قراءة
الرسالة المليون..
ابتسامة تلون ثغري
مابين خفقان قلبي
وشتات عقلي ..
أهواك ..

 

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