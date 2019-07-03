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الكعبي يثني على تدشين 3 رحلات أسبوعية مباشرة لنقل السياح البحرينيين إلى صلالة

الأربعاء 03 يوليو 2019 08:05 م بتوقيت مسقط

الكعبي يثني على تدشين 3 رحلات أسبوعية مباشرة لنقل السياح البحرينيين إلى صلالة

مسقط - الرؤية

أشاد سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى السلطنة بالمشاريع السياحية والفندقية الطموحة والمميزة الجاري إنشاؤها وتطويرها لتعزيز جاذبية عُمان بالنسبة للسياح الخليجيين وغيرهم، وأثنى على جهود السلطنة لاستقطاب أعداد أكبر من السياح لزيارة مدينة صلالة على وجه الخصوص، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040، لافتا إلى حجم التطور والنهضة الحديثة التى يلمسها كل سائح يزور محافظة ظفار في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-.

وتعزيزًا للتعاون القائم بين السلطنة ومملكة البحرين في المجال السياحي واستعدادا لاستقبال مدينة صلالة موسم الخريف السياحي، ونظرا لزيادة عدد الزوار البحرينيين إلى مدينة صلالة خلال العام الماضي، أشار سعادته إلى تدشين 3 رحلات أسبوعية على طيران الخليج مباشرة من مملكة البحرين إلى مطار صلالة، حيث تحظى المدينة بموقع مميز على خارطة السياحة بسبب الاستثمار الجيد للطبيعة التى تتمتع بها والإقبال الواسع من الزوار الذين أشادوا بالمقومات السياحية التي تجعل السلطنة وجهة مفضلة للسياح البحرينيين وغيرهم.

وأضاف سعادته أنّ صلالة تعد مصيفًا سياحيًا مهمًا للخليجيين بشكل خاص وكذلك المقيمين في دول المنطقة، لما تتمتع به محافظة ظفار من مقومات تجعلها منطقة جذب سياحي بطقسها الاستثنائي والأجواء الخريفية المميزة مع انخفاض درجة الحراراة في الفترة من يونيو وحتى سبتبمر من كل عام.

كما أشاد سعادة السفير بالجهود التي تبذلها حكومة السلطنة ممثلة بوزارة السياحة وبلدية ظفار لتعزيز المرافق السياحية والخدمية لتكون قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من السياح الوافدين إلى مدينة صلالة، وكذلك ما تقوم به من جهود تنظيمية وإعلانات ترويجية وتغطية إعلامية ناجحة لهذا الموسم السياحي المهم.

وشكر سعادته اللجنة المشرفة على التنظيم الجيد لمهرجان صلالة، وما تقدمه من فعاليات وأنشطة ثقافية وتراثية وبرامج فنية متنوعة ترضي جميع الأذواق وغيرها من الأمور التي تجعل مهرجان صلالة حدثا سنويا مهما، متمنيا دوام التطور والنجاح لمثل هذه المهرجانات التي تسهم في تعزيز السياحة في السلطنة.

 

 

 

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