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مليار و91 مليون ريال عماني قيمة التداول العقاري بنهاية مايو

الأربعاء 03 يوليو 2019 08:00 م بتوقيت مسقط

مليار و91 مليون ريال عماني قيمة التداول العقاري بنهاية مايو

مسقط - الرؤية

بلغ إجمالي القيمة المتداولة للنشاط العقاري بالسلطنة ما قيمته مليار و91 مليونا و200 ألف ريال عماني بنهاية مايو 2019، مقارنة بمليار و267 مليونا و500 ألف ريال عماني في نهاية مايو 2018، وفق الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وبلغت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية 38 مليونا و100 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 5.8% عن نهاية مايو 2018م فيما بلغت القيمة المتداولة لعقود البيع 418 مليونا و900 ألف ريال عماني لـ25 ألفا و322 عقد بيع بانخفاض في القيمة نسبته 2.6% مقارنة بنهاية مايو 2018م. وانخفضت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 20.3% لتسجل 662 مليونا و400 ألف ريال عماني مقارنة مع 830 مليونا و700 ألف ريال عماني بنهاية مايو 2018م، وبلغ عدد عقود الرهن بنهاية مايو 2019م 6 آلاف و875 عقدا. وبلغ عدد عقود المبادلة 733 عقدا بقيمة 10 ملايين ريال عماني.

وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية مايو الماضي 94 ألفا و171 ملكية بانخفاض نسبته 8.8% عن نهاية مايو 2018م والذي شهد إصدار 103 آلاف و211 ملكية فيما بلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية 433 ملكية مقارنة مع 742 ملكية بنهاية مايو 2018م.

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