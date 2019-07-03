استرجاع 159 ألف ريال لمستهلكين في السيب

مسقط - الرؤية

تمكَّنتْ إدارة حماية المستهلك بالسيب -مُمثلة بقسم الشكاوى- من استرجاع نحو 159 ألف ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين خلال يونيو الماضي؛ ضِمن جهودها المبذولة لحل الشكاوى المقدمة لها من المستهلكين بالطرق الودية.

وكشفتْ الإحصائيات أنَّ المبالغ المسترجعة توزَّعت على عدد من القطاعات، وجاء في مقدمتها قطاع المقاولات ومواد البناء بمبلغ 120 ألف ريال عماني، يليه قطاع خدمات الأيدي العاملة بحوالي 20625 ريالا عمانيا، ومن ثمَّ قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمبلغ 9627 ريالا عمانيا، ثم قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة بإجمالي 2700 ريال، و1559 ريالا بقطاع محلات الأثاث والمفروشات، يليه قطاع ورش إصلاح المركبات بمبلغ 1525 ريالا، فيما تم استرجاع مبلغ 1320 ريالا في مجال قطع الغيار، و746 ريالا لقطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها، و280 ريالا لقطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها، يليه قطاع الهواتف وخدماتها بـ 165 ريالا.

وأكَّد زياد الوهيبي مدير الإدارة أن هذه الاسترجاعات جاءت نتيجة للجهود التي تبذلها الإدارة في حفظ حقوق المستهلكين وحل الشكاوى الواردة إليها في مختلف القطاعات بمختلف الوسائل المتاحة، مشيرا إلى أن الإدارة تعمل جاهدة على أداء رسالتها حفظاً لحقوق المستهلكين وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.