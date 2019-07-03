الأربعاء, 03 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

استرجاع 159 ألف ريال لمستهلكين في السيب

الأربعاء 03 يوليو 2019 07:43 م بتوقيت مسقط

استرجاع 159 ألف ريال لمستهلكين في السيب

مسقط - الرؤية

تمكَّنتْ إدارة حماية المستهلك بالسيب -مُمثلة بقسم الشكاوى- من استرجاع نحو 159 ألف ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين خلال يونيو الماضي؛ ضِمن جهودها المبذولة لحل الشكاوى المقدمة لها من المستهلكين بالطرق الودية.

وكشفتْ الإحصائيات أنَّ المبالغ المسترجعة توزَّعت على عدد من القطاعات، وجاء في مقدمتها قطاع المقاولات ومواد البناء بمبلغ 120 ألف ريال عماني، يليه قطاع خدمات الأيدي العاملة بحوالي 20625 ريالا عمانيا، ومن ثمَّ قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمبلغ 9627 ريالا عمانيا، ثم قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة بإجمالي 2700 ريال، و1559 ريالا بقطاع محلات الأثاث والمفروشات، يليه قطاع ورش إصلاح المركبات بمبلغ 1525 ريالا، فيما تم استرجاع مبلغ 1320 ريالا في مجال قطع الغيار، و746 ريالا لقطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها، و280 ريالا لقطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها، يليه قطاع الهواتف وخدماتها بـ 165 ريالا.

وأكَّد زياد الوهيبي مدير الإدارة أن هذه الاسترجاعات جاءت نتيجة للجهود التي تبذلها الإدارة في حفظ حقوق المستهلكين وحل الشكاوى الواردة إليها في مختلف القطاعات بمختلف الوسائل المتاحة، مشيرا إلى أن الإدارة تعمل جاهدة على أداء رسالتها حفظاً لحقوق المستهلكين وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 يوليو 2018

استرجاع 183 ألف ريال لمستهلكين في السيب

المزيد

09 ديسمبر 2018

استرجاع 40 ألف ريال لمستهلكين في السيب

المزيد

08 أبريل 2019

استرجاع 36 ألف ريال لمستهلكين في السيب

المزيد

09 مارس 2019

استرجاع أكثر من 29 ألف ريال لمستهلكين في السيب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الكعبي يثني على تدشين 3 رحلات أسبوعية مباشرة لنقل السياح البحرينيين إلى صلالة

الاقتصاد - محلي

"الزراعة" تبتكر تقنية حديثة وآمنة لتجفيف وحفظ التمور

الاقتصاد - محلي

"تنمية نفط عمان" تبدأ الإنتاج من "رباب - هرويل" قبل الموعد المتوقع بشهرين

الاقتصاد - محلي

قريبًا.. الانتهاء من أعمال تأهيل شارع السلطان قابوس بصلالة

المحليات - أخبار

مؤشر سوق مسقط يفقد 34 نقطة .. وصافي الاستثمار غير العماني يرتفع 175 ألف ريال

الاقتصاد - محلي

49 أعلى درجة حرارة في طقس السلطنة .. اليوم

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تمديد صلاحية تأشيرات دخول المواطنين العمانيين لأمريكا إلى 10 سنوات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

تدشين أكبر متجر لـ "هواوي" بالسلطنة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة