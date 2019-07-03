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بنك مسقط يمدد حملة تشجيع الدفع الإلكتروني في محطات "شل"

الأربعاء 03 يوليو 2019 06:28 م بتوقيت مسقط

بنك مسقط يمدد حملة تشجيع الدفع الإلكتروني في محطات "شل"

 

مسقط – الرؤية

مدَّد بنك مسقط الحملة الترويجية لتشجيع الدفع الإلكتروني في محطات خدمة شل حتى نهاية يوليو المُقبل، في ظل الإقبال الكبير الذي شهدته الحملة منذ انطلاقها مطلع مايو الماضي، حيث خصص البنك جوائز لكل الزبائن الذي يستخدمون بطاقات بنك مسقط للخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع عند زيارتهم لمحطات خدمة شل التي تستقبل الدفع عن طريق البطاقات البنكية من خلال السحوبات التي ينظمها البنك شهريا.

ويدخل السحب كل زبون يدفع بالبطاقات البنكية المذكورة، ويجري السحب نهاية يوليو على 500 جائزة وسيفوز كل زبون بجائزة بقيمة ما دفعه أثناء تعبئته الوقود للمرة الواحدة، علماً بأنَّ بنك مسقط أجرى في مايو ويونيو هذه السحوبات، ومن المنتظر إجراء السحب الأخير على هذه الجوائز في نهاية يوليو، والفرصة متاحة للمشاركة في هذه السحوبات من خلال زيارة أقرب محطات خدمة شل واستخدام البطاقات البنكية الخاصة ببنك مسقط للخصم المباشر ومسبقة الدفع.

وقال أمجد بن إقبال اللواتي، مساعد مدير عام البطاقات والأعمال المصرفية الإلكترونية ببنك مسقط: دشنا الحملة الترويجية لتشجيع الدفع الإلكتروني في محطات خدمة شل مطلع مايو، وشهدت الحملة إقبالا واسعا، لذلك قررنا تمديد الحملة حتى نهاية يوليو لإعطاء الفرصة لعدد أكبر من الزبائن للدخول في السحوبات والفوز بالجوائز المخصصة للحملة.

وقدم اللواتي التهنئة للفائزين في السحوبات الخاصة، وأوضح أن الفرصة لا تزال متاحة للجميع للفوز بالجوائز في نهاية يوليو، حيث يصل عددها إلى 500 جائزة. وسيفوز كل زبون بجائزة عبارة عن قيمة ما دفعه أثناء تعبئته الوقود للمرة الواحدة، مؤكدًا أن بنك مسقط سيواصل جهوده في هذا المجال وسيحرص على التعاون مع مختلف المؤسسات والشركات لإطلاق مزيد من الحملات والمبادرات التي تحقق نتائج إيجابية في تعزيز ثقافة الجميع وحثهم على استخدام البطاقات البنكية أثناء التسوق أو إنجاز مختلف المعاملات في كافة المؤسسات.

وتعد أجهزة ATEX لنقاط البيع التي يستخدمها بنك مسقط الأولى من نوعها بالسلطنة وهي أجهزة لاسلكية معتمدة وحصرية تتماشى مع توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن المواد والأجهزة المستخدمة في بيئة قابلة للاشتعال والانفجار، لذلك تعد أجهزة ATEX  اللاسلكية أكثر أماناً من حيث الاستخدام في محطات الخدمة ويفتخر بنك مسقط بأنها استُخدمت ولأول مرة في محطات خدمة شل. وبهدف توفير أفضل الخدمات سيواصل بنك مسقط جهوده في إطلاق المبادرات والحملات الترويجية التي تسهم في تشجيع استخدام الدفع الإلكتروني في السلطنة ودعم الجهود الحكومية التي تهدف إلى تعزيز هذا الجانب نحو تحقيق مفهوم الحكومة الإلكترونية.

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