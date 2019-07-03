الأربعاء, 03 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
46 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

في آخر الوقتِ

الأربعاء 03 يوليو 2019 03:43 م بتوقيت مسقط

في آخر الوقتِ


يونس بن مرهون البوسعيدي

في آخر الوقتِ،
بين الشكِّ والقلقِ
والعُمْرُ  يشبه  أحلامًا  على  ورقِ

زحفتُ، والنبعُ طينٌ
والحياة كما التابوتِ..،
تزلق آمالي إلى نفقِ

أظن مُذْ قطعوا لي سُرّتي وأنا
أعمى،
فمنزَلَقٌ أهوي لِمُنْزَلَقِ

وليس عندي سوى الناياتِ تحملُني
وذنْبُ قلبي على الناياتِ حين شقي

رقصتُ
والطير عن رأسي تُراودُني
غنّيْتُ،
والسيف لمّاعٌ على عُنقي

والغيبُ ضوءٌ بسطحِ الماءِ مرتبكٌ
والرَُوح في موجه تاقتْ إلى الغرقِ

فما ورائي شيءٌ قد أعود له
وما أماميَ إِلَّا
آخرُ الرمقِ


أجري بشمسي،
وحظّي في الحياة كبا
إنّ الحظوظ بِراقٌ جِدُّ مُسْتَبِقِ

هَذي الأحاجي ضبابٌ لستُ أشربُه
كالحُبِّ بين بياضِ الرُّوحِ والشبقِ

سالتْ دموعُ المرايا عن مهازلِها
مثل (البصير) الذي يبكي مِنَ الحُمُقِ

- بِمَ الرهانُ؟
- على ما قد بقيْ،
ولقد
هسّتْ لك الرُّوحُ:
لاتيأسْ، أساكَ بقيْ

فقلتُ والريحُ عن جَنْبي تَنازعُني
لا تسجنينا بنا يا روحُ وانعتقي

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 يونيو 2015

إدارة الوقت .. (1)

المزيد

04 يوليو 2015

إدارة الوقت(2)

المزيد

07 يوليو 2015

إدارة الوقت(3)

المزيد

12 يوليو 2015

إدارة الوقت "5"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

49 أعلى درجة حرارة في طقس السلطنة .. اليوم

المحليات - أخبار

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السلطنة الأولى عربيا في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 19.635 مليار دولار

الاقتصاد - محلي

مسؤولون: انتخابات مجلس الشورى المقبلة "عرس وطني" وترجمة لدور المواطن في التنمية

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

مجلس الدولة يقر "تنظيم الإعلان" ومقترح تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم

عمان - الدولة والشورى

مسؤولون وأصحاب أعمال: القوانين الجديدة تدعم استقرار البيئة الاقتصادية وتجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزز دور القطاع الخاص في التنمية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

تمديد صلاحية تأشيرات دخول المواطنين العمانيين لأمريكا إلى 10 سنوات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة