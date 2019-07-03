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كي تحظى بالسلام

الأربعاء 03 يوليو 2019 03:41 م بتوقيت مسقط

كي تحظى بالسلام


سهام الدغاري | ليبيا

كي تحصل على قوت يومك من السلام
عليك أن تحزم حقائب لامبالاتك وتسير بها عكس اتجاهاتهم
دون أن تكلف نفسك عناء التفكير في إلقاء التحية
هكذا يقول بعض الحكماء
ولكن هؤلاء نسوا أن يخبروك
بأنك كي تحظى بالسلام عليك أن تتعلم كيفية العزف دون أصابع
وأن تصدق بأن الرقص على صوت دوي رصاصهم لا يلزمه أقدام رشيقة
فقط عليك أن ترتفع في الهواء لتسقط أشلاءً متناثرة
فدمك سيجعل من التربة أكثر خصوبة
أيضاً تعلم كيف تحشو ذاكرتك الخائنة بالنسيان وأن تتبسم بسخرية في وجه كل من يقول لك صباح الخير
هذا سينجيك من الحب والحرب
ولتعلم أيضاً أن كل من قالوا اصنع من خيباتك سلماً ثم تسلقه لتصل إلى القمة كاذبون
فأنت لاتدرك أن العد من الصفر سيصل بك للعشرة ولكن بعد أن تكون قد خارت كل قواك وأيضاً خُطاك
ثق بأن الهبوط أكثر أمناً وسلاسة
كما أن الصباح ليس هو الوقت المناسب لأحتساء القهوة والأستماع لفيروز.. في الصباح عليك القيام بعمل شيء أهم
كأن تسد كل ثقوب بيتك ولاتسمح للشمس بالتسلل داخله
فالشمس تحرق الأحلام وتُكسب الحقائق لون أسوداً
أما تلك العضلة البائسة الكامنة أيسر قفصك الصدري لاتصدق أنها وضعت داخلك لتمنحك شعوراً أفضل هي فقط صُنعت لضخ الموت في شريان الحياة وأن دقاتها الرتيبة وجدت لتنبؤك بأن الحياة تسير على وتيرة ذات إيقاع وحيد
بقيَّ شيء
لتنعم بالسلام عليك أن لا تكتب الشعر ولا تقرأه
فالشعراء يتبعهم الغاوون
كل ماعليك فعله وقبل أن تبدأ يومك
هو أن تبصق في وجه العالم ثم تمضي.

 

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