"الكتاب والأدباء" تستضيف كاتبا سوريا في "رمسة ثقافية"

البريمي - سيف المعمري

نظم فرع الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء بمحافظة البريمي بقاعة فرصة بنادي النهضة رمسة ثقافية استضاف فيها الكاتب السوري حسني نجار عضو الجمعية للحديث عن باكورة إصداراته الأدبية والذي عنونه بـ "قصاصات"، وقد أدارت الرمسة مريم الجابرية عضو فرع الجمعية، بحضور عدد من أعضاء الجمعية والمهتمين بالشأن الثقافي والأدبي بالمُحافظة.

واستعرض نجار حياته الاجتماعية والأيام التي قضاها في محافظة البريمي خلال الثمانية أعوام الماضية، وكيف أثر اندماجه بالمجتمع العُماني في الالتقاء أولاً بالكتاب والأدباء والمثقفين العُمانيين، ثم التفاعل مع مختلف البرامج والأنشطة التي تنفذها مختلف المؤسسات المهمة بالشأن الثقافي والأدبي بالمحافظة.