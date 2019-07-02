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بالفيديو.. مطاردة مرعبة بين نمر وسائق دراجة نارية

الثلاثاء 02 يوليو 2019 09:06 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. مطاردة مرعبة بين نمر وسائق دراجة نارية

 

ترجمة- رنا عبد الحكيم

نجا سائق دراجة نارية بحياته بعد أن قفز نمر من الغابات وبدأ يطارده، وتُظهر لقطات فيديو النمر- الذي يمكنه الركض بسرعة حوالي 40 ميلاً في الساعة- وهو يحاول الحاق بالدراجة ومحاولة الاستيلاء على الدراجة قبل أن يندفع إلى الغابة بعد خمس ثوان.

وفي بداية هذا العام، قتل أحد نمور الحديقة ثلاثة أشخاص، بمن فيهم رجل يبلغ من العمر 28 عامًا وعمره 60 عامًا، قبل أن يتم القبض عليه وتهدئته من قبل المسؤولين.

ويظهر الفيديو لقات مرعبة للنمر وهو يندفع من غابة صغيرة على الطريق ويطارد الدراجة النارية. ثم بعدها يرجع مرة أخرى إلى الغابة.

وسعت السلطات في كل حالة إلى الإمساك بالنمور وإما أطلقوا النار عليها أو ناقشوا إمكانية وضعهم في حديقة الحيوان. وفي كل الحالات كان النمر من النوع البنغالي وهو نوعا مهدد بالانقراض.

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