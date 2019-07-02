أوامر باختصار اسم رئيس موريتانيا الجديد

نواكشوط - الوكالات

أكدت وكالة "صحراء ميديا" الموريتانية، نقلاً عن مصادر خاصة، أن سلطات نواكشوط، أصدرت تعميماً لوسائل الإعلام الحكومية،التلفزيون، والإذاعة، ووكالة الأنباء الرسمية، يقضي باختصار اسم الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الشيخ الغزواني.

وأضافت المصادر أن التعميم يقضي باختصار اسم الرئيس المنتخب إلى "محمد ولد الشيخ الغزواني"، بدلاً من "محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الشيخ الغزواني"، على أن يُعتمد الاسم رسمياً في وسائل الإعلام العمومية.

ويُذكر أن المجلس الدستوري في موريتانيا، أعلن فوز محمد ولد الغزواني في انتخابات 22 يونيو الرئاسية.

وقال المجلس إن ولد الغزواني حصل على 483007 أصوات، بنسبة 52% من أصوات الناخبين.