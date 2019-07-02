العثور على جثة رجل في لندن سقط من طائرة

لندن - الوكالات

عثرت الشرطة البريطانية، ، داخل حديقة في لندن، على جثة رجل يُعتقد أنه كان يسافر خلسة، وسقط من جهاز الهبوط الخاص بطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية، وهي في طريقها إلى مطار هيثرو.

وقالت الشرطة إنها تحاول التعرف على الشخص بعد العثور على جثته، وتعتقد الشرطة أن الرجل كان يسافر خلسة وسقط من عجلات الهبوط لرحلة تابعة للخطوط الجوية الكينية المتجهة إلى مطار هيثرو”.

وأضافت الشرطة أنه تم العثور على حقيبة ومياه وبعض الأطعمة في عجلات الهبوط فور هبوطها في المطار".

وقالت الشرطة إنه لا يتم التعامل مع الوفاة على أنها مشبوهة وأن التحقيقات جارية لمعرفة الملابسات الكاملة.