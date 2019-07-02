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سنغافورة تجري محادثات مع "فيسبوك" حول العملة المشفرة "ليبرا"

الثلاثاء 02 يوليو 2019 09:42 ص بتوقيت مسقط

سنغافورة تجري محادثات مع "فيسبوك" حول العملة المشفرة "ليبرا"

 

ترجمة- رنا عبد الحكيم

أجرت سلطة النقد في سنغافورة "MAS" محادثات مع عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول خططها لإدخال عملة مشفرة جديدة، على الرغم من أن الهيئة التنظيمية لا تزال ترى عقبات كبيرة في طريق مشروع الموقع الأزرق.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال رافي مينون المدير الإداري لسلطة النقد في مؤتمر صحفي "على الرغم من الفوائد المحتملة لـ‘ليبرا’، إلا أن المخاوف التي أثيرت حول الطريقة التي ستعمل بها "ليست تافهة". وأضاف "التحدي الرئيسي هو معرفة طبيعة الوحش"، في إشارة منه للعملة المشفرة "ليبرا". واستكمل حديثه قائلا "المهم أن نعرف كيف يبدو وما هو الصندوق الذي يمكننا وضعه فيه. وفي هذه المرحلة لسنا متأكدين بعد".

وينضم مينون إلى عدد من الأوصياء الأخرين على النظام العالمي المالي في التعبير عن تحفظاتهم حول خطط فيسبوك للانتقال إلى صناعة التمويل الخاضعة للتنظيم الشديد عبر العملات المشفرة. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير إنه "من المستبعد أن يتنافس المال الرقمي لفيسبوك مع العملات السيادية".

ومع ذلك، أشار مينون أيضًا إلى الفوائد المحتملة لـ"ليبرا"، والتي يمكن أن توفر نظام دفعات رخيصة وتساعد على إدخال غير مقيد إلى النظام المالي السائد.

وقال مينون إن نظام المدفوعات عبر الحدود الحالي "مكلف وغير فعال ومحفوف بالمخاطر في بعض الأحيان". وأضاف: "ليبرا يقدم اقتراحًا مثيرًا للغاية قد يساعد في معالجة هذه القضايا".

وتابع مينون إن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات لإثبات المزايا المحتملة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التجارب الأخرى الجارية لمعالجة أوجه القصور في المدفوعات عبر الحدود.

واوضح "في هذه المرحلة، ليس من الواضح ما إذا كان يقدم عرضًا متميزًا لآليات الدفع الإلكتروني الحالية". وأضاف "نحن بحاجة إلى فهم كيف ستعمل بالضبط" بما في ذلك اقتصاديات المشروع وكذلك قضايا الأمن والخصوصية.

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