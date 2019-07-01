التعريف بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في تونس

◄ مشروع ثقافي مرتقب بين الأوركسترا العمانية ونظيرتها التونسية

تونس - العمانية

انتظم بتونس لقاء تعريفي بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب بإشراف من معهد تونس للترجمة وبيت الرواية.

وقال سعادة سعود بن علي الرقيشي سفير السلطنة لدى الجمهورية التونسية إن اختيار تونس لإقامة هذا اللقاء يعود لأسباب منها أن تونس شهدت كعُمان، تجربة التقدم المعرفي، ولها تاريخ حافل بالإنجازات الثقافية والفكرية.

من جهتها، أكدت الدكتورة حياة قطاط مديرة إدارة الثقافة وبرنامج حماية التراث بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، دعم المنظمة للمبادرات التي تدعم العمل الثقافي وتشجع على الإبداع، ومن بينها هذه الجائزة.

فيما عبّرت منية المسعدي المديرة العامة لمسرح الأوبرا بتونس، عن سعادتها بتنظيم هذا اللقاء في مدينة الثقافة بتونس، وأعلنت أن مشروعا فنيا مشتركا سيقام بين الأوركسترا السيمفونية التونسية والأوركسترا العمانية.