"عمومية بنك ظفار" توافق على دراسة مقترح بإصدار سندات دائمة

مسقط - الرؤية

عقد مجلس إدارة بنك ظفار، مؤخرًا، اجتماعًا للجمعية العامة غير العادية، وترأس الاجتماع المهندس عبدالحافظ سالم رجب العجيلي رئيس مجلس إدارة بنك ظفار، بحضور أعضاء مجلس إدارة بنك ظفار وأعضاء الإدارة العليا للبنك والمساهمين.

ووافق المجلس على دراسة مقترح إصدار سندات دائمة من المستوى الأول في حدود مبلغ 300 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالريال العماني (115.5 مليون ريال عماني) في أي وقت خلال السنوات الخمس المقبلة، ويتم إدراجها وتداولها في سوق يورونيكست دبلن (سوق الأوراق المالية الإيرلندية سابقًا)، أو سوق مسقط للأوراق المالية عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص؛ شريطة موافقة الجهات الرقابية أو أي موافقات أخرى تكون مطلوبة، حسب حاجة البنك وظروف السوق السائدة.

كما تمَّت الموافقة بالإجماع على تفويض الإدارة التنفيذية للبنك أو مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذها.