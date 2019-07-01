بدء الأعمال الإنشائية في الميناء البري بجنوب الباطنة آخر العام

مسقط - العمانية

قالتْ شركة مرافئ إنَّ الأعمال الإنشائية في مشروع الميناء البري بجنوب الباطنة ستبدأ قبل نهاية العام الجاري، بعد الوصول للمراحل النهائية لإعداد عقد حق الانتفاع بالأرض مع شركة مدينة خزائن الاقتصادية، وسيجري ربط المشروع مع الموانئ البحرية في السلطنة لفتح المجال إلى فرص أعمال واعدة للشركات المحلية العاملة في القطاع اللوجستي.

وأوضح الدكتور أحمد بن محمد العبري الرئيس التنفيذي لمرافئ، أنَّ المشروع سيُطوَّر على عدة مراحل بالشراكة مع مستثمرين محليين في القطاع اللوجستي، مشيرا إلى أن تكلفة المرحلة الأولى من الميناء تقدر بـ25 مليون ريال على مساحة 100 ألف متر، وسترفع المرحلة الثانية المساحة الإجمالية إلى 250 ألف متر خلال خمسة أعوام.

وأضاف العبري أنَّ العمل في الميناء البري سيستغرق نحو عام ونصف العام، وسيكون انطلاقة لإنشاء موانئ برية أخرى في السلطنة، وسيفتح الميناء المجال للعديد من الشركات المحلية العاملة في قطاعات لوجستية كالنقل البري وكافة الأعمال المتعلقة بالحاويات النمطية. ويهدفُ الميناء البري إلى تسهيل عمليات نقل الحاويات من ميناء صحار وغيره من الموانئ، ورفع كفاءة النقل وتسريع التخليص وخفض القيمة الإجمالية للتجار.

وقد تأسَّست شركة مرافئ لتكون الذراع الاستثمارية للحكومة في إدارة وتشغيل الموانئ كواحدة من الشركات التابعة لمجموعة "أسياد"، وتدير حاليا ميناء السلطان قابوس السياحي، وميناء خصب، وميناءي السويق وشناص، كما ستشرع قريبا في تطوير وتشغيل رصيف المواد السائبة في ميناء صحار.