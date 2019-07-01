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مقتل 7 أشخاص وعشرات الجرحى في مسيرات حاشدة بالسودان

الإثنين 01 يوليو 2019 03:47 م بتوقيت مسقط

مقتل 7 أشخاص وعشرات الجرحى في مسيرات حاشدة بالسودان

 

الخرطوم – الوكالات

نقلت وكالة السودان للأنباء عن مسؤول بوزارة الصحة قوله إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 181 آخرون في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أمس الأحد.

والاحتجاجات كانت الأكبر منذ مداهمة قوات الأمن لمخيم اعتصام سلمي أمام وزارة الدفاع قبل ثلاثة أسابيع.

وشارك آلاف المحتجين في مسيرة إلى وزارة الدفاع السودانية بالخرطوم لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين في حين أطلقت قوات الأمن النار في الهواء.

وقال شهود إن حشودا ضخمة خرجت إلى الشوارع في أنحاء أخرى من العاصمة حيث لاقوا وابلا من الغاز المسيل للدموع في منطقتين على بعد أقل من كيلومترين من قصر الرئاسة وحي الرياض الراقي في شرق الخرطوم.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة إن متظاهرا في العشرينات من عمره قُتل بالرصاص في مدينة عطبرة بشمال البلاد بينما أفادت تقارير من جماعات معارضة بخروج مظاهرات في عدد من المدن بأنحاء السودان.

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