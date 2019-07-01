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بالفيديو .. تحطم طائرة أمريكية ومقتل 10 أشخاص

الإثنين 01 يوليو 2019 01:49 م بتوقيت مسقط

بالفيديو .. تحطم طائرة أمريكية ومقتل 10 أشخاص

تكساس - الوكالات

انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي "تويتر" مقاطع فيديو عن الطائرة التي تحطمت في المطار بعد فشلها بالإقلاع عن المدرج المخصص لها في مطار أديسون بولاية تكساس الأمريكية.

وذكرت صحيفة "دالاس مورننغ نيوز" أن الطائرة الصغيرة كان على متنها 10 أشخاص لقوا حتفهم وتحطمت بعد فشل الإقلاع واصطدمت بمرآب للطائرات ما أدى إلى اشتعالها.

وأشارت قناة "فوكس" الأمريكية الإخبارية إن فرق الإنقاذ هرعت لإخماد الحريق، مما أدى إلى إغلاق المطار لمدة 45 دقيقة.

وقد أظهر مقطع الفيديو الدخان الكثيف المتصاعد من الطائرة في المطار.

 

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