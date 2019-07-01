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بالفيديو.. "طالبان" تعلن مسؤوليتها عن انفجار كابول

الإثنين 01 يوليو 2019 12:56 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. "طالبان" تعلن مسؤوليتها عن انفجار كابول

كابول - الوكالات

قالت حركة طالبان إن الانفجار الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الاثنين كان جزءا من هجوم نفذه مقاتلو الحركة استهدف مجمعا تابعا لوزارة الدفاع.

وأضاف مسؤول بالحركة، في بيان له: "كان الهدف هو المنشأة التقنية لوزارة الدفاع"، وتابع أن الانفجار أدى لإصابة عدد من مقاتلي الحركة والمدنيين والموظفين الحكوميين.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس المكتب الصحفي لوزارة الصحة الأفغانية، وحيد الله ميار عن إصابة 65 شخصا بينهم 9 أطفال.

فيما أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي بأن القوات الخاصة أغلقت الحي الذي وقع فيه الانفجار، مؤكدا على أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة.

 

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