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ورشة عمل لتطوير لوائح تقييم التأثيرات البيئية

الإثنين 01 يوليو 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

ورشة عمل لتطوير لوائح تقييم التأثيرات البيئية

 

مسقط - الرؤية
اختتمتْ وزارة البيئة والشؤون المناخية فعاليات ورشة عمل لتطوير وتحديث اللوائح الخاصة بدراسة تقييم التأثيرات البيئية في البيئة العمانية، بحضور عدد من المختصين بالوزارة وخبراء من برنامج الشرق الأوسط لمركز البيئة ومصائد الأسماك وعلوم تربية الأحياء المائية "CEFAS".
وتهدفُ الورشة إلى تدريب المختصين بالوزارة بكيفية إعداد وتطوير اللوائح الخاصة بدراسة التأثيرات البيئية وتحديث لائحة تنظيم واستصدار التصاريح البيئية، وأيضاً تحديث خطة إدارة محمية الأراضي الرطبة بالوسطى التي تم إعلانها بموجب المرسوم السلطاني رقم (51/2014م)، وتمثل أهمية وطنية وإقليمية؛ فهي تقع على الساحل الجنوبي الشرقي للسلطنة، وتتكون من سهول حصباء ومسطحات ضخمة من الطمر، وتضم أبرز الأماكن الشتوية للطيور المهاجرة.

 

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