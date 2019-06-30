"صحار الدولي" يعلن أسماء الفائزين في سحوبات "تحويل الراتب"

مسقط - الرؤية

أعلنَ صُحار الدُولي أسماء الفائزين العشرة في السحوبات الشهرية لتحويل الراتب لشهر مايو، ضمن احتفالية خاصَّة احتضنتها المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي، ضِمن حملة صُحار الدُّولي بعنوان "هذا هو الفوز"، وتماشيًا مع رؤية صُحار الدُّولي -المتمثلة في مساعدة الزبائن والمجتمعات المحلية على الفوز والنمو والازدهار- وأُجريت السحوبات تحت رعاية موسى بن علي الهنائي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي، وبحضور عدد من كبار المسؤولين من صُحار الدُّولي، إلى جانب كبار المسؤولين في الوزارة.

وقال خليل الهديفي مدير عام التجزئة المصرفية: إنَّ هدفَ صُحار الدُّولي الأساسي تمكين المجتمع وأفراده من الفوز، وتحقيق أهدافهم التي يطمحون إليها، وبدورنا فإننا نحرص دائمًا على التركيز على زبائننا، وإطلاق سحُوبات خُصصت لمختلف الفئات لزبائننا للدخول في سحوبات تحويل الرواتب تحت عنوان "هذا هو الفوز"؛ حيث نُسلِّط الضوء على ثقافة الادخار بين الزبائن والمجتمعات في كافة أنحاء السلطنة، وتشجيع الجميع على الاستمرار بالتوفير.

وأضاف الهديفي: يُمثل الفائزون التزامنا المستمر بمساعدة الزبائن على تحقيق أهدافهم، وبالنيابة عن "صحار الدولي" أود أنْ أهنِّئ كافة الفائزين بالسحوبات الشهرية لتحويل الراتب. وتمَّ منح الفائزين العشرة في السحب الشهري جائزة نقدية إجمالية تصل إلى 5000 ريال عماني لكل فائز، وينبغي على زبائننا تحويل مبلغ إجمالي قدره 500 ريال عماني أو أكثر، أو المحافظة على حدٍّ أدنى شهري ومتوسط رصيد لا يقل عن 100 ريال عماني في صُحار الدُّولي، ليتسنى لهم الدخول في السحوبات الشهرية لتحويل الرواتب.

وتأتِي السُّحوبات الشهرية لتحويل الراتب ضمن برنامج حساب الجوائز للعام 2019م لصُحار الدُّولي؛ حيث يُكافئ البنك المحظوظين بجائزة نقدية تبلغ 100,000 ريال عماني مُوزَّعة بالتساوي بين أربعة فائزين، اثنين من الفئة العامة واثنين من فئة إدارة الثروات.