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"الوطني للأعمال" يحتضن "أسهل للتعليم"

الأحد 30 يونيو 2019 08:46 م بتوقيت مسقط

"الوطني للأعمال" يحتضن "أسهل للتعليم"

 

 

مسقط - الرؤية

 

وقع المركز الوطني للأعمال، التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن، عقداً لاحتضان شركة أسهل للتعليم والأعمال، للاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي يقدمها المركز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل الشركة على توفير تطبيق تعليمي يقدم شروحات للدروس، إضافة إلى مجموعة من الخدمات والمزايا التي تلبي احتياجات الطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الثاني عشر، علاوة على توفير التطبيق لدورات تدريبية للمعلمين وأولياء الأمور والطلبة.

ويعد المركز الوطني للأعمال الذي دشنته المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن في العام 2013م، حاضنة رئيسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، من خلال تقديمه للدعم الفني والإداري واللوجستي والتوعوي للمشاريع الناشئة والأفكار المبتكرة بغية الوصول لمشاريع ذات نفع اقتصادي وقيمة مضافة للبلاد، إضافة إلى دوره في تطوير المجتمع العماني بدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال خلق الوعي حول ريادة الأعمال وإلهام الجيل الجديد من الشباب لاستكشاف إمكانياتهم وقدراتهم على تأسيس وريادة الأعمال الخاصة.

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