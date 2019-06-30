"سعي".. مشروع مدرسي لتعزيز الشراكة المجتمعية ونشر ثقافة الاستدامة

نزوى – الرؤية

ضمن المحور الاقتصادي لجائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية؛ تأهلت مدرسة الشعثاء بنت جابر للبنات (10-12) بمحافظة الداخلية للمنافسة على مستوى السلطنة، وذلك بعد فوز مشروع "سعي" بالمركز الأول على مستوى المحافظة.

ويهدف المشروع الذي تبنته المدرسة إلى إيجاد بيئة اقتصادية وتعليمية تهدف إلى تنمية مهارات الطالبات، وغرس قيمة العمل التعاوني، والتكاتف بين البيئة المدرسية والمحلية من خلال إنشاء شركات طلابية داخل المدرسة، وتعزيز الشراكة المجتمعية، ونشر ثقافة الاستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية، وغرس ثقافة اقتصادية بمنهجية علمية وعملية واعية ليكون نتاجها شركات طلابية وأسرية ذات إمكانات في مجال ريادة الأعمال.

وقامت المدرسة بعقد اجتماعات مع مؤسسات المجتمع المحلي لعمل برنامج متكامل يتضمن مجالات الدعم التدريبي والمادي والتثقيفي والتسويقي، كما تم تقديم دعم تدريبي من شركة تنمية نفط عمان ومن برنامج (جاهز) ويتم تقديم دورات تدريبية بصورة مستمرة برعاية المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بالداخلية والمديرية العامة للزراعة قسم المرأة الريفية، ومشاركة الشركات الطلابية في المجمّعات التجارية برعاية بيت الزبير وبنك مسقط من تنظيم شركة الساحل الشرقي ومشاركات خارجية أقيمت في مركز عمان الدولي للمعارض وغوازي عمان.

كما تم عقد اتفاقيات شراكة بين المدرسة والعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومساندة العديد من الشركات والمحلات التجارية والفرق الخيرية من أبرزها شركة بوادر العالمية وجمعيّة المرأة العمانية، وصندوق رفد وجراند مول والكليّة التطبيقية بنزوى لتسويق المنتجات الطلابية، وكذلك كان للمدرسة دور مهم في نشر ثقافة الاستدامة من حيث تنفيذ البرامج والمحاضرات، بجانب تضمين أهداف الجائزة في العملية التعليمية وتفعيل دور أولياء الأمور ومجلس الأمهات بالمدرسة، وقامت المدرسة أيضا بإعداد وتنفيذ ندوة "التعليم من أجل بيئة مستدامة وشراكة مجتمعية" بالتعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية والتي شاركت فيها نخبة على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة، تضمنت العديد من أوراق العمل حول موضوع الجائزة، وتقوم المدرسة بتوظيف التقنيات الحديثة في تفعيل المشروع وتقديم برامج تدريبية في التسوق الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل الاجتماعي.