"نيسان سنترا 2019".. خلطة التصميم الجذاب والحركة الانسيابية والوقود الأقل

مسقط - الرؤية

لاقت نيسان سنترا الجديدة 2019، تجاوبا كبيرا من عشاق السيارات الراقية والمشترين الجدد في سلطنة عُمان، وعبر الكثيرون عن إعجابهم بشكلها الرائع والجذاب ومدى الإنسيابية في الحركة والتقنيات المتطورة والتوفير الكبير في استهلاك الوقود. وقدمت نيسان عمان من شركة سهيل بهوان للسيارات مؤخرا سيارة نيسان سنترا 2019 الجديدة بمحرك1.6 لتر و1.8 لتر يعطي قوة 113 حصانا و130 حصانا على التوالي.

وتضم السيارة نيسان سنترا الجديدة العديد من التحسينات التي تم إعادة هندستها بعد استطلاع رأي العديد من المستخدمين لهذه السيارة على مدى عدة شهور. وتأتي سيارة نيسان سنترا طراز 2019 بشكل جديدة من حيث الشبك الأمامي على شكل V إلى جانب الجناح الخلفي والأنوار النهارية والباقة المعدنية المصممة خصيصاً لهذه السيارة والبادج الرياضي.

وقال مسؤول في شركة نيسان عمان من سهيل بهوان للسيارات: تخطف سيارة نيسان سنترا الأبصار أينما حلت بفضل تصميمها الراقي والمتعة في القيادة والتقنية المتوفرة في هذه الفئة وقد تلقينا العديد من طلبات الحجز لهذه السيارة الراقية وقد أضاف عرض رمضان العديد من المزايا إلى جانب امتلاك هذه السيارة المتميزة بأدائها.

وتضمن نيسان سنترا لسائقيها مستوى من الرحابة والراحة لا يتوفر إلا في الفئة الأعلى من السيارات، كما تتميز بتوفير تقنيات لا تتوفر غالبا إلا في السيارات الأغلى ثمناً. تضم سنترا فئة SV 1.6 لتر CVT تقنية التغير المستمر في توقيت الصمام والتي تزدهي بأعلى معايير التصميم في الداخل والخارج، كما أنها مجهزة بالعديد من المزايا. وتعتبر سيارة نيسان سنترا إس في 1.6 لتر متميزة عن السيارات المنافسة في نفس الفئة ولهذا ليس من الغريب أن تكون الخيار المفضل لعشاق هذه الفئة من السيارات.