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8 وفيات بسبب موجة الحر في أوروبا

الأحد 30 يونيو 2019 04:41 م بتوقيت مسقط

8 وفيات بسبب موجة الحر في أوروبا

عواصم - الوكالات

تسببت موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب فرنسا بوفاة 4 أشخاص.

وفي إقليم فوكلوز (جنوب) الذي أعلنت فيه حال تأهب قصوى مع تجاوز درجات الحرارة الأربعين درجة مئوية، نقل ستة أشخاص يعانون ارتفاعا في الحرارة إلى المستشفى منذ الجمعة وتوفي أحدهم، فيما آخر "حالته حرجة"، كما أكدت سلطات الإقليم.

ولا يزال الإقليم في حال تيقظ "برتقالية" بسبب موجة الحر. وحذرت سلطات الإقليم من "خطر وقوع عواصف رعدية معتدلة أو عنيفة مع تساقط برد في بعض الأماكن".

ومنذ بدء موجة الحر الاثنين في أوروبا، توفي ثمانية أشخاص، أربعة منهم في فرنسا، واثنان في إسبانيا واثنان في إيطاليا.

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