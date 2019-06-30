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أول تعليق من السعودية على اقتحام سفارة البحرين

الأحد 30 يونيو 2019 01:11 م بتوقيت مسقط

أول تعليق من السعودية على اقتحام سفارة البحرين

 

الرياض – الوكالات

 

علقت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، على حادث اعتداء متظاهرين على سفارة البحرين في العراق.

وعبر مصدر بوزارة الخارجية السعودية، عن "استنكار بلاده لحادث اعتداء متظاهرين على سفارة البحرين في العراق، مرحبا بالموقف الذي اتخذته الحكومة العراقية في هذا الشأن"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشدد المصدر على أن "المملكة وهي تعرب عن إدانتها لهذه الأحداث التي تتنافى مع أبسط قواعد الأعراف الدبلوماسية، وتخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ترحب في الوقت نفسه بموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض، وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية".

وأهاب المصدر: "بقدرة كل من مملكة البحرين وجمهورية العراق على تجاوز تلك الحادثة، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين في كل المساعي التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

يذكر أن متظاهرين غاضبين اقتحموا مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور في ‍‍بغداد مساء الخميس 27 يونيو، احتجاجا على "صفقة القرن" و"ورشة المنامة"، حيث قاموا بإنزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه، فيما أعلن وزير الداخلية العراقي، صباح الجمعة، اعتقال 54 شخصا ممن اعتدوا على سفارة البحرين في بغداد، وإحالة آمر قوة الحماية المسؤولة عن تأمين السفارة إلى التحقيق.

 

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