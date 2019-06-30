بالفيديو.. تأهب أمني سعودي في منطقة جازان

الرياض - الوكالات

أعلنت السلطات السعودية، البدء بتسيير دوريات "أفواج أمنية" في محافظة العارضة في جازان.

ونشر حرس الحدود السعودي، مقطع فيديو، لهذه الدوريات على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، تظهر فيه المعدات التي تستخدمها هذه الدوريات والمناطق الوعرة والنقاط الجبلية العالية التي تتخذها للمراقبة.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، ‏اللواء فهد القحطاني، ‏في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية إن "دوريات الأفواج الأمنية باشرت مهامها الأمنية في مساندة القطاعات الأمنية بمحافظة العارضة"، لافتا إلى أنها "تختص بتنفيذ المهام الأمنية في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة".

وعن مميزات هذه الدوريات، قال القحطاني إنها "تتميز بالمعرفة التامة بتضاريس المنطقة والقدرة على الحركة السريعة بها، وذلك للمساندة في التصدي لنشاطات تهريب المخدرات والأسلحة، ومحاولات التسلل غير المشروع عبر الحدود وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود‏".