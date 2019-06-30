

عبد الغني المخلافي | اليمن

على هذه الأرض

لو تنطبق السماء

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ونحن أَسْرَى نَهْب

بأي وجه

نستقبل العيد ؟

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على أرض الوطن

قد يتأجل لقائي

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بصيصي الذي

به أهتدي : اختفى

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وكأنني لست أنا ..

من الذي

سلبني رأسي

ومنحني هذه

الجمجمة المكبلة ؟