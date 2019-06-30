عبد الغني المخلافي | اليمن
على هذه الأرض
لو تنطبق السماء
*
ونحن أَسْرَى نَهْب
بأي وجه
نستقبل العيد ؟
*
على أرض الوطن
قد يتأجل لقائي
*
بصيصي الذي
به أهتدي : اختفى
*
وكأنني لست أنا ..
من الذي
سلبني رأسي
ومنحني هذه
الجمجمة المكبلة ؟
الأحد 30 يونيو 2019 09:00 ص بتوقيت مسقط
عبد الغني المخلافي | اليمن
على هذه الأرض
لو تنطبق السماء
*
ونحن أَسْرَى نَهْب
بأي وجه
نستقبل العيد ؟
*
على أرض الوطن
قد يتأجل لقائي
*
بصيصي الذي
به أهتدي : اختفى
*
وكأنني لست أنا ..
من الذي
سلبني رأسي
ومنحني هذه
الجمجمة المكبلة ؟
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