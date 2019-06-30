يا سندس الحروف



خالد جمال الموسوي| العراق

هل تعلمين أنك الطيف وقلبي قوس قزح؟

أتعلمين أنك البركان الذي أتلذذ بحرارته؟

أتعلمين أن حروفك هي معاجز اليسوع التي تحيي العاشقين؟

أتشعرين كم صلبت على أبواب فؤادك؟

ودمي يقطر على نبضك

أتشعرين حينما أروم لمواجهة شهيقك وزفيرك؟

أشعر بأصوات حفيف قلبك وتغاريد أنفاسك

أتفقهين أنني حينما أفكر بأن أشم فمك وأرتل ما تيسر من آيات روحك؟

أدرك بأنك آية معصومة من أجمل خالق

أنا أعلم أنني أسكن بداخلك

كفراشة تلتحف بالزهور

وأعلم بأنني متوغل في أعماقك منذ أن أصبحنا صديقين

لاتخفين حبك لي فملامح روحك كهدهد سليمان

اقتربي مني لأطرز روحك بمشاعل اللهب

اقتربي مني لأطرز عينيك بالأمنيات

اقتربي مني لأطرز جيدك بالتواريخ الخالدة

اقتربي مني لأنفخ كل براكين لهفتي على تضاريسك

لا أملك سوى قلب مشغوف وقلم بائس

يحسبه الولهان حقيقة

لا يدبر قلبك عني

فمعناها حينئذا حلَّت قيامتي

لا تجعلي مصير قلبي يسعى كسعي هاجر وإسماعيل ما بين الأزمنة

كوني أنت كعبتي التي آمنت بها

ورجمت كل من حاول أن يقترب منك

أنا يتيم من كل النساء.

وقلبك الأب الشرعي

هل تدركين بأن مشاعري لا تزور ولا تصدأ

فأنا أدرك تماما

بأن بوصلة أحاسيسك لا تكذب .