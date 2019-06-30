فعاليات مسرح ارتيمس بمهرجان جرش للثقافة والفنون 2019



غازي بني نصر - الأردن

برنامج العائلة..تنويعات للأطفال..وموسقى وغناء ينتمي للزمن الجميل.

"مسرح ارتيمس"...لن نعود لتاريخ المعبد القديم.. لكن إلى ذاكرة مهرجان جرش القريبة، حيث وقف علية شعراء ومسرحيون وأطفال..نستذكر الفنانة المثقفة – وزير الثقافة المغربية لاحقا – "ثريا جبران".. وتلك الدموع التي اختلطت ىها دموع المغرب العربي، بدموعنا في المشرق العربي، بعد ان عرضت مسرحيتها" نركبوا الهبال"،عن جرح فلسطين، ونستذكر شعراء بقامة" طلال حيدر" في تجليات الحب..وفي لحظات الانكسار والحنين والعتاب..نستذكر فرقا محلية وعربية، وأطفالا نثروا الفرح في جنبات المسرح.

يقوم" ارتيمس" من غفوته مجددا ببرنامج منوع، اعطى المساحة الأكبر للأطفال وللموسيقى، حيث مسرح الطفل والدمى،والقراءات القصصية ، وموسيقيين صغار، إلى جانب فرق موسيقية – غنائية محترفة، وتجربة جديدة تقدمها فرقة مسرح عالخشب، تحت عنوان" الموسيقى تجمعنا"، سنفرد لها مادة خاصة لاحقا.

سيكون هناك مسرح دمى، ومسرحيات "هيا ننظم وقتنا" التي تعزز قيمة الوقت عند الطفل، ومسرحية حصة رسم، التي تطرح اسئلة مهمة، ومسرحية "فتاة الرمان"، ومسرحية الطائر الذهبي، وهي أعمال تم انتقاؤها بحيث تقدم الهجة والمعرفة لرواد المهرجان من الاطفال.

كما ستكون هناك قراءات قصصية – مؤسسة شومان،واوركسترا التخت الشرقي – مركز هيا، وفرقة اكاديمية الموسيقيين الصغار،وفرقة درم جام الايقاعية ويهدف البرنامج، الى تنمية ملكة القراءة عند الطفل، والتذوق الموسيقي.

مقامات القدس فلسطين

هي فرقة انشأها المعهد الوطني للموسيقى فرع القدسعام 2010، من طلاب المعهد المتقدمين أكاديميا. حيث تُقدم الموسيقى العربية الكلاسيكية بشقيها الالاتي و الغنائي من فترات زمنية مختلفة،وفي السنوات الاخيرة اصبح لها منتج فني متميز خاص بها، وشاركت في مهرجانات عالمية،وهي تحمل رسالة انسانية وسياسية، بأننا قادمون من " القدس"، بجذورها وتاريخها العربي،وان لدينا موروث فني وثقافي نحاكي به الثقافات الإنسانية بثقة واقتدار، وإننا ملتزمون بثقافتنا ولغتنا وتاريخنا.

فرقة الفحيص للموسيقى العربية.

تميزت الفحيص بحرصها على الموروث الوطني والعربي، وإذا كانت فرقة الفحيص القديمة، مازال إبداعها حاضرا في وجدان الناس، فان فرقة الفحيص للموسيقى العربية، تجدد دماء الانحياز الفحيصي لكل ماهو حقيقي وأصيل، حيث مجموعة جديدة من الصبايا والشباب، يحملون مسؤولية تقديم موسيقى وغناء الزمن الجميل.

فرقة المايسترو راشد النويشير – نغم كويتي

تعمل هذه الفرقة بقيادة المايسترو "د.راشد النويشير" على تقديم الالحان الكويتية، بطريقة حديثة معاصرة،وتحديث وتطوير بعض الألحان التراثية الكويتية، بشكل يتوافق ويتواكب مع التطور المتسارع في عالم الموسيقى وفنونها، ذون ان تفقد الالحان خصوصيتها، والفرقة تعمل بانظباط شديد وحرفية عالية، ومشاركتها فرصة للاطلاع على نموذج جديد بالمزج مابين الشرقي والغربي من الآلات الموسيقية. وهناك مشاركة للفرقة الأوكرانية، من خلالها يتم الإطالة على فنون وتراث الشعب الأوكراني.

برنامج مهرجان جرش مدروس، ويمكن أن نطلق عليه برنامج العائلة، لما يقدمه من خيارات، فيها التنوع، الذي يرضي مختلف الأعمار.