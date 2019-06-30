3% زيادة في إنتاج المصافي والصناعات البترولية بنهاية مايو

مسقط - العمانية

ارتفعَ إنتاج المصافي والصناعات البترولية في السلطنة بنهاية مايو 2019 بنسبة 3 بالمائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018، وفق ما بيَّنت الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأشارت الإحصائيات إلى أنَّ المصافي والصناعات البترولية زادت من إنتاج وقود السيارات العادي (91) بنهاية مايو 2019 بنسبة 3 بالمائة، مقارنة بنهاية مايو 2018 ليصل إلى 6 ملايين و268 ألف برميل، لترتفع مبيعاته بنسبة 5 بالمائة وسجلت 4 ملايين و426 ألف برميل، كما بلغت الصادرات مليونا و970 ألف برميل.

وارتفَع إنتاج وقود السيارات ممتاز (95) بنسبة 14 بالمائة ليبلغ بنهاية مايو الماضي 5 ملايين و491 ألف برميل، لترتفع مبيعاته أيضا بنسبة 34 بالمائة لتصل إلى 5 ملايين و87 ألف برميل، في حين بلغت الصادرات 664 ألف برميل.

ومقارنة بنهاية مايو 2018، انخفضَ إنتاج زيت الغاز (الديزل) بنسبة 7 بالمائة ليبلغ 11 مليونا و171 ألف برميل، فيما ارتفعت مبيعاته بـ14 بالمائة وبلغت 6 ملايين و482 ألف برميل، وانخفضت صادراته بنسبة 12 بالمائة لتصل إلى 4 ملايين و760 ألف برميل.

وارتفع إنتاج وقود الطائرات بنسبة 13 بالمائة ليصل إلى 6 ملايين و120 ألف برميل، كما ارتفعت مبيعاته بنسبة 4 بالمائة لتصل إلى مليون و999 ألف برميل، فيما ارتفعت صادراته بنسبة 17 بالمائة وبلغت 4 ملايين و134 ألف برميل.

وسجَّل إنتاج غاز البترول المسال ارتفاعًا نسبته 8 بالمائة ليصل إلى 3 ملايين و209 آلاف برميل لترتفع مبيعاته بنسبة 3 بالمائة مسجلة مليونا و113 ألف برميل، كما ارتفعت صادراته بـ15 بالمائة لتبلغ مليونين و54 ألف برميل.

وفيما يتعلق بالبتروكيماويات، انخفضَ إنتاج البنزين بنسبة 17 بالمائة مقارنة بنهاية مايو 2018، ليصل إلى 77 ألف طن متري، وبلغت صادراته 81 ألف طن متري بانخفاض نسبته 13 بالمائة.

وارتفع إنتاج الباراكسيلين بنسبة 1 بالمائة ليبلغ بنهاية مايو الماضي 268 ألف طن متري، وانخفضت صادراته بنسبة 1 بالمائة لتسجل 263 ألف طن متري. وانخفض إنتاج البولي بروبلين بنسبة 1 بالمائة مسجلًا 122 ألف طن متري، كما انخفضت مبيعاته بنسبة 28 بالمائة لتبلغ 18 ألف طن متري، وارتفعت صادراته بنسبة 15 بالمائة لتصل إلى 109 آلاف طن متري.